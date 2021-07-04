الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن، أمس، التعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، خلفاً للمدرب المواطن عبدالغني المهيري، الذي انتقل لتدريب مصفوت. ويمتد عقد النجار، القادم من الجهاز الفني للترجي التونسي، حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مشرف فريق دبا الحصن محمد سرور، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي أكمل تعاقده مع المدرب النجار بشكل مبكر، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك احتراماً لالتزام المدرب مع ناديه السابق الترجي، خلال مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، ووصوله لنصف نهائي البطولة. من جهته أعلن المدرب عبر وسائل الإعلام أنه سيصل إلى الإمارات الجمعة المقبل، لبحث الترتيبات المطلوبة تمهيداً لتدشين التدريبات.

وسبق لعثمان النجار العمل مع المدرب الخبير فوزي البنزرتي، في النادي الإفريقي، كما عمل في منتخب المحليين التونسي، المتوج بلقب إفريقيا في 2011، قبل الالتحاق بالترجي الرياضي.

• عمل سابقاً في الجهاز الفني للترجي، وعقده مع دبا الحصن لموسم واحد.

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