الامارات | شباب الأهلي لليد يتعاقد مع مدرب جزائري ولاعبين تونسي وفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لليد يتعاقد مع مدرب جزائري ولاعبين تونسي وفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، تعاقدات الفريق الأول في النادي لكرة اليد، للموسم الجديد 2021-2022، بتكليف المدرب الجزائري كمال عقاب لتولي القيادة الفنية، وإسناد مهمة المدرب المساعد إلى عمر أحمد، وتعيين خميس السويدي في منصب الإداري، وتدعيم الفريق بالتعاقد مع المحترف الفرنسي أروان سيكام، والتونسي أسامة الغشام الذي سيتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

ويواصل شباب الأهلي، الاتكال على المدرسة الإفريقية على صعيد الجهاز الفني، إذ يأتي التعاقد مع المدرب الجزائري الذي سبق له تدريب العديد من أندية الدولة، ليخلف المدرب التونسي سامي السعيدي، فيما جاء التعاقد مع الفرنسي سيكام في ظل الخبرات الاحترافية التي يمتلكها، بعد أن استهل مشواره مع نادي ليل الفرنسي، وانتقل بعدها إلى أندية فرنسية عدة، أهمها دانكرك، وكراتي، وأخيراً نادي شامبيري، وحقق معها العديد من البطولات، لتستكمل التعاقدات في فئة المقيم مع التونسي أسام الغشام القادم من فريق النجم الساحلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news