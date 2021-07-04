الامارات | كلباء يدشن التدريبات للموسم الجديد الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يدشن التدريبات للموسم الجديد الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، الفحوصات الطبية لاتحاد كلباء تحضيراً للموسم الجديد، على أن يدشن الفريق التدريبات الأولى الثلاثاء المقبل. وأجرى لاعبو الفريق الأول الفحوصات الطبية، بعد التحاق الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا بالفريق، أول من أمس، قادماً من بلده بعد قضاء إجازته الصيفية، وتستمر الفحوص لمدة ثلاثة أيام.

من جهة أخرى، تدرس إدارة النادي عدداً من السير الذاتية للاعبين أجانب، لاختيار اللاعب الرابع، الذي سينضم إلى الفريق، بجانب التوغولي مالابا، والنمساوي روبورت زلاي، والبرازيلي أنديرسون، والمقيم الأرجنتيني برايان راميريز. وكانت إدارة كلباء ضمت أخيراً عدداً من اللاعبين المواطنين الجدد، ومنهم محين خليفة، قادماً من فريق الشارقة وخالد الزري قادماً من عجمان.

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