الامارات | العصيمي يزور أوزبكستان ويبحث استضافة طشقند لـ «بارالمبية آسيا للشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن العصيمي يزور أوزبكستان ويبحث استضافة طشقند لـ «بارالمبية آسيا للشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، في أولى جولاته القارية بعد جائحة كورونا، نائب رئيس وزراء أوزبكستان عزيز عبدالحكيموف في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك لبحث ودراسة استضافة أوزبكستان دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025، وثمّن عبدالحكيموف جهود العصيمي واللجنة البارالمبية الآسيوية.

وقدّم في المقابل، العصيمي الدرع البارالمبي إلى نائب رئيس الوزراء، مشيداً في تصريحات صحافية بجهود أوزبكستان من أجل دعم رياضة «أصحاب الهمم»، وتوفير عوامل النجاح لهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الوطنية. وتحدث العصيمي في مؤتمر الرياضة للجميع ملقياً الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة البارالمبية الآسيوية، والتحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في القارة في أعقاب «جائحة كورونا».

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة أوزبكستان لهذه الفئة، والمرسوم الذي صدر أخيراً بالتساوي في الإنجازات والتكريم والمكافآت على مستوى الميداليات بين الأبطال الأولمبيين والبارالمبين، وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها تحسين حياة اللاعبين من أصحاب الهمم، طالباً من البارالمبية الآسيوية دعم مشاريع نظيرتها الأوزبكية، من خلال تقديم المشورة وتهيئة البنية التحتية لأصحاب الهمم.

وتفاعل العصيمي مع «أصحاب الهمم» خلال الكرنفال الرياضي البارالمبي الذي أقيم على هامش الزيارة، والذي شارك فيه مع الأبطال الأوزبك في الشطرنج وتنس الطاولة والجري على الكراسي المتحركة.

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