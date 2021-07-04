الامارات | لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستستمر الشراكة الناجحة بين السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، مع مرسيدس حتى 2023، بعد الإعلان عن الاتفاق بين الطرفين لتجديد العقد سنتين إضافيتين أمس. وتوج هاميلتون بستة من ألقابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل إليه عام 2013، وسيملك البريطاني بموجب العقد الجديد ثلاث سنوات إضافية للانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع الأسطورة الألماني شوماخر. وبعمر الـ36، يحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة العالم هذا العام، بفارق 18 نقطة عن المتصدر الهولندي فيرستابن سائق ريد بول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news