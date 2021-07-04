اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري البرازيلي

سييارا - جوفينتوود 01:15

ساو باولو - براغنتيانو 01:15

كويابا - مينيرو 01:15

المقاولون - طلائع الجيش 19:00

بيراميدز - إنبي 21:00

سموحة - الأهلي 23:00

الدوري المغربي

الجيش - طنجة 20:00

المحمدية - الجديدي 22:15

بركان - آسفي 00:30

الدوري الأردني

شباب الأردن - الجزيرة 19:00

البقعة - الجليل 21:30

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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