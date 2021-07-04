الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري البرازيلي
سييارا - جوفينتوود 01:15
ساو باولو - براغنتيانو 01:15
كويابا - مينيرو 01:15
المقاولون - طلائع الجيش 19:00
بيراميدز - إنبي 21:00
سموحة - الأهلي 23:00
الدوري المغربي
الجيش - طنجة 20:00
المحمدية - الجديدي 22:15
بركان - آسفي 00:30
الدوري الأردني
شباب الأردن - الجزيرة 19:00
البقعة - الجليل 21:30
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