موعد مباراة الأهلي وسموحة.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سموحة، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غدا الأحد، على استاد الإسكندرية، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام بيراميدز 2-2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بـ42 نقطة، بعدما لعب 20 لقاء، فيما يحتل سموحة المركز الرابع بـ40 نقطة من 27 مواجهة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

يغيب عن الأهلي محمد هاني ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، وبدر بانون للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة سموحة.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول، أيمن اشرف، رامي ربيعة، أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج، السولية، محمد مجدى أفشه

الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .