مرتضى منصور يعلن عودته لرئاسة الزمالك: «هكون في مكتبي بالنادي الخميس الساعة 6 مساءاً»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، عودته لرئاسة الفريق الأبيض.

وقال منصور، في مقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم السبت، إنه سيذهب إلى مقر الزمالك يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضاف مرتضى منصور: "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذا يوم الجمعة أيضا".

وتابع رئيس الزمالك المعزول: "سأذهب لمكتبي في الزمالك لأنني رئيس الزمالك الشرعي كما أكدت المحكمة".

وأكمل: "الدولة ترى أنه حان الوقت لحل مشكلة نادي الزمالك التي دامت 8 أشهر، بسبب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي".

وأشار منصور إلى أنه سيظهر في مقطع فيديو يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيفند فيه المخالفات التي ارتكبها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موضحا أنه "التزم الصمت منذ 9 أشهر، لكن الأمر زاد عن حده، وأن أشرف صبحي يتلاعب بالبلد بالكامل، ويغير كلامه بين الحين والآخر".

يشار إلى أنه في الرابع من أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وفي وقت سابق، قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.