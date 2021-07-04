شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: المعلم لم يعلن اعتزال التدريب ولن يرفض عرض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاته، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي ونجل حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة، حقيقة إعلان المعلم لاعتزال التدريب، وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": حسن شحاتة لم يصرح بأي شيء، ولكنه تلقى عروضا في الفترة الأخيرة من منتخب سوريا وليبيا ولكنه رفض، ولا أراه متحمسا في هذه الفترة لقبول أي عرض تدريبي، مضيفا: أعتقد أنه لو طلب منه التواجد في اتحاد الكرة أو إدارة الزمالك لن يرفض.

وعن كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، قال كريم حسن شحاته: سأحارب على بقاء كريم بامبو معنا الموسم القادم؛ لأنه لاعب كبير، وهو من اللاعبين الذين يستغلهم خالد جلال في الملعب.

وقرر مسئولو نادى البنك الأهلى عمل ممر شرفى حال تتويج فريق الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى سيجمعهما 22 يوليو المقبل .

وكشف كريم شحاتة، المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى، فى تصريحات لبرنامج Be on time الذى يقدمه كريم رمزى على قناة أون تايم سبورت، أن مباراة الفريق المقبلة أمام النادى الأهلى مثلها مثل غيرها من المباريات، إلا أن المواجهات مع الفرق الأخرى تكون أصعب لأن أهدافنا تكون واحدة ونكون فى نفس موقع الترتيب فى الجدول .

وأضاف المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى، أن فوز فريقه أمام المصرى البورسعيدى جاء نتيجة خطة وترتيب من البنك فى ظل امتلاك الفريق البورسعيدى لاعبين كبار، لذا كان الفريق يلعب بالدفاع أكثر من الهجوم بالإضافة إلى اقتناص نقاط المباراة .