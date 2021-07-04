شكرا لقرائتكم خبر عن جناح اتحاد العاصمة الجزائري مرشح لتدعيم هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السيرة الذاتية للجزائري إسماعيل بلقاسمي، جناح فريق اتحاد العاصمة الجزائري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الذي يرغب في التعاقد مع جناح أجنبي مميز في الموسم الجديد.

ويلعب بلقاسمي في مركزي المهاجم الصريح والجناح، ونجح في تسجيل 11 هدفا بالدوري الجزائري حتى الآن، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويجيد اللعب والتسديد بقدميه ويبلغ من الطول 172 سم.

ويعد بلقاسمي من الركائز الأساسية في المنتخب الجزائري للمحليين، ويقدم عروضا طيبة مع فريقه الجزائري، وسبق له اللعب ضد الإسماعيلي خلال مشاركته مع فريقه بالبطولة العربية في نسختها الأخيرة.

ويرحب الجناح الجزائري باللعب في صفوف الأهلي باعتباره من أكبر الأندية في قارة إفريقيا، ويملك تاريخا كبيرا على مستوى القارة السمراء.

ويبحث الأهلي التعاقد مع جناح أجنبي في الموسم المقبل، ويهتم بأكثر من اسم مثل جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي وسفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي وكيجان دولي لاعب مونبيليه الفرنسي السابق.

ونستعرض فيديو لأبرز مهارات بلقاسمي المرشح لتدعيم هجوم الأهلي: