شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات ناشئين إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت المرحلة الثانية لاختبارات ناشئى نادي إنبي بمقر النادي، والتي تميزت باكتشاف العديد من المواهب الواعدة في مختلف الأعمار السنية وكعادة قطاع ناشئيي إنبي الذي يكتشف ويطور ويصقل مهارات معظم اللاعبين المنتمين إليه ليصبحوا نجوما مميزين على الساحة الكروية، أمثال كهربا وصالح جمعة وعبد الله جمعة وصلاح محسن ورامي صبري ومحمود جاد وأسامة جلال، وغيرهم كثيرون حتى بلغ عدد اللاعبين أكثر من مائة لاعب في الدوري الممتاز من أبناء قطاع الناشئين.

يرأس قطاع ناشئى إنبي محمد إسماعيل ومعاونيه عماد جابر وإبراهيم محمد وطارق عبد الله وجمال السيد، وقد حضر جهاز الفريق الأول جزء من الاختبارات، وأثنى حلمي طولان على الأسلوب المتبع في الاختيارات.

محمد إسماعيل، رئيس القطاع، لاعب نادي اسكو سابقا في الدوري الممتاز، وأيضا لاعب نادي تضامن بيروت، والنجمة اللبناني، وحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري اللبناني لمدة ثلاثة مواسم ولاعب نادي انبي في دوري الدرجة الأولى، حتى صعود انبي للدوري الممتاز حاصل علي العديد من الدورات التدريبيه ورخص الاتحاد الافريقي في التدريب وتتدرج في تدريب فرق قطاع الناشئين حتى تولى نائب رئيس القطاع لعدة سنوات ثم رئيسا للقطاع اعتبارا من موسم2020/2021 وحتى الآن يتبني استراتيجية تصعيد اللاعبين للفريق الأول وفلترتهم أولا بأول.

وتعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح التسجيل على فوزي لإنبي في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك حسن شاهين حارس المقاولون، بينما تعادل لذئاب الجبل عمر سافيولا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.