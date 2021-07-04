شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، رمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى، و محمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو.

رمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى

كشف مسؤولو منتخب مصر الأولمبي، عن أنه تم اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو 2020، التى تنطلق الشهر الجارى.

محمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن محمد الشناوى وزملاؤه فى الأهلى "صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر" مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى فى مباراته الأولى أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو المحدد لها 22 يوليو الجارى.

كارتيرون يطلب خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض 3 أو 4 مواجهات ودية خلال معسكر الفريق المغلق المنتظر إقامته فى الإسكندرية، خلال فترة توقف مواجهات الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

موسيمانى يفاضل بين ربيعة وياسر لخلافة بانون فى دفاع الأهلى أمام سموحة

يفاضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر لخلافة المغربى بدر بانون الموقوف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يعلن عن مزايدة على العضويات ذات الأرقام المميزة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقامة مزايدة كبيرة لمحبى وعشاق النادى، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التى تحمل أرقاماً مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادى، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادى.

اتحاد الكرة: ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد بخطاب رسمى

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن نادى ليفربول الانجليزى أرسل خطابا رسميا للجبلاية، خلال الساعات الماضية، يوضح موقفه من مشاركة محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من انطلاقات ثنائى سموحة قبل موقعة الإسكندرية

وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحذيراً لدفاع فريقه من خطورة الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى، لاعبى سموحة، قبل مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية في الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى أهمية التركيز للحد من انطلاقات هذا الثنائى الذى سجل معظم أهداف سموحة هذا الموسم، مؤكداً أن المنافس قوى ويقدم كرة جماعية وسريعة.