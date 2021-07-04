شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أنشأنا تطبيقا على الهواتف المحمولة لدفع اشتراكات العضوية "عن بُعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل أعضاء الزمالك بالمسارعة في تسديد مستحقات تجديد الاشتراك، وعليهم أن يلبوا هذا الالتزام لتجديد اشتراكهم في عضوية النادي، وهناك بعض العضويات التي تم إسقاطها بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة ومنهم من لم يدفع لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك إن العضوية الجديدة قيمتها 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، كاشفا أن الإدارة منحت فرصة للأعضاء لدفع الاشتراكات عن بُعد من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لمساعدة الأعضاء في الدفع عن بُعد، ومن المقرر أن يتم تفعيل التطبيق خلال أيام قليلة، ويسمى "أعضاء الزمالك".

أشار إلى أنه من الواجب على كل عضو بالزمالك المسارعة في سداد قيمة الاشتراكات؛ لأنه بذلك يساهم في توفير سيولة لتجديد أعضاء اللاعبين وسداد مستحقاتهم، وباب الاشتراكات مفتوح لمدة شهرين، وبعدها يتم دفع غرامات.

وأضاف: اتفقنا مع 3 بنوك على تقسيط قيمة العضوية لنادي الزمالك، وتحدد قيمة الفائدة حسب المدة الزمنية، وهذه الأمور من أجل التيسير على أعضاء النادي.