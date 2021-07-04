7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: عودة أيمن أشرف واستبعاد بانون من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة، ورمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى.

عودة أيمن أشرف واستبعاد بانون من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء

نجح فريق الشرقية للدخان في الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على طهطا بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة لمسابقة المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى رافعا رصيده إلى 59 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن الألومنيوم أقرب منافسيه الذى حقق فوزا معنويا على بنى سويف بهدفين نظيفين. رمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى

كشف مسؤولو منتخب مصر الأولمبي، عن أنه تم اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى أولمبياد طوكيو 2020، التى تنطلق الشهر الجارى.

محمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن محمد الشناوى وزملاؤه فى الأهلى "صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر" مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى فى مباراته الأولى أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو المحدد لها 22 يوليو الجارى.

كارتيرون يطلب خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض 3 أو 4 مواجهات ودية خلال معسكر الفريق المغلق المنتظر إقامته فى الإسكندرية، خلال فترة توقف مواجهات الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

موسيمانى يفاضل بين ربيعة وياسر لخلافة بانون فى دفاع الأهلى أمام سموحة

يفاضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر لخلافة المغربى بدر بانون الموقوف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يعلن عن مزايدة على العضويات ذات الأرقام المميزة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقامة مزايدة كبيرة لمحبى وعشاق النادى، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التى تحمل أرقاماً مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادى، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادى.