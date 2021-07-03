الامارات | "تأثير إيركسون" مستمر ويقود الدنمارك إلى نصف نهائي "يورو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن "تأثير إيركسون" مستمر ويقود الدنمارك إلى نصف نهائي "يورو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الدنماركي إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على نظيره التشيكي 2 /1 اليوم في دور الثمانية. واستمر تأثير وإلهام النجم إريكسون على لاعبي الدنمارك بعد أن عبر اللاعبون عن رغبتهم الشديدة في إدخال الفرحة على إيركسون وجمهور الدنمارك.

وكان إيركسون تعرض لإزمة قلبية في المباراة الاولى، وغادر إلى المستشفى قبل أن يتعافى لكنه لم يعد قادرا على العودة إلى اللعب. وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة ثم أضاف كاسبر دولبرج الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42 ورد باتريك ستشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.

ورفع ستشيك رصيده إلى خمسة أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق اليوم.

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