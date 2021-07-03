438 رياضيا ألمانيا للأولمبياد

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وذكر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أمس أن 438 رياضيا تم اختيارهم للأولمبياد التي تقام في الفترة من 23 يوليو الحالي وحتى 4 أغسطس المقبل. وتتضمن هذه الأرقام فريق كرة السلة الذي يلعب حاليا في دورة مؤهلة.
ويشكل فريق ألعاب القوى العدد الأكبر من القائمة، حيث يضم 81 رياضيا بالإضافة إلى 7 لاعبين احتياطيين.
وبينما تواجدت بطلة العالم في الوثب الطويل ميهامبو وبطل العالم في العشاري كول من بين الـ81 رياضيا، فإن كريستوف هارتينج الفائز بذهبية رمي القرص في 2016 والعداءة جينا لوكينكيمبر في القائمة الاحتياطية، فيما يغيب بطل العالم مرتين برمي الجلة ديفيد سترول، والبطل الأولمبي في رمي الرمح توماس رولر بسبب الإصابة.
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