كورتوا: الآزوري استحق الفوز علينا

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وتغلب المنتخب الإيطالي (الآزوري) على نظيره البلجيكي 2 - 1 أمس الأول، في دور الثمانية ليورو 2020، ليتأهل إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه المنتخب الإسباني الثلاثاء المقبل.
وقال كورتوا «كانت صدمة كبيرة، ولكننا كنا نعلم أنها مباراة عصيبة وصعبة. أعتقد أننا سمحنا بالهدف الأول في شباكنا ببعض السهولة. كان من الممكن أن تسير المباراة بشكل مختلف. ولكن المنتخب الإيطالي استحق أيضا الفوز».
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