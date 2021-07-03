شكرا لقرائتكم خبر كورتوا: الآزوري استحق الفوز علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف حارس مرمى المنتخب البلجيكي لكرة القدم تيبو كورتوا، بأن فريقه تلقى صدمة كبيرة بالهزيمة أمام نظيره الإيطالي (الآزوري) والخروج صفر اليدين من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الإيطالي (الآزوري) على نظيره البلجيكي 2 - 1 أمس الأول، في دور الثمانية ليورو 2020، ليتأهل إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه المنتخب الإسباني الثلاثاء المقبل.

وقال كورتوا «كانت صدمة كبيرة، ولكننا كنا نعلم أنها مباراة عصيبة وصعبة. أعتقد أننا سمحنا بالهدف الأول في شباكنا ببعض السهولة. كان من الممكن أن تسير المباراة بشكل مختلف. ولكن المنتخب الإيطالي استحق أيضا الفوز».