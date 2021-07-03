تمزق يوقف مشوار سبينازولا بأمم أوروبا

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وكان سبينازولا أحد أبرز اللاعبين في البطولة الأوروبية، وقد تصدى عند خط المرمى لكرة خطيرة سددها روميلو لوكاكو خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي 2 - 1 أمس الأول، في ميونخ، ضمن دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.
وسيغيب مدافع فريق روما، والذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في مايو 2018، وعانى من مشكلات عدة تتعلق باللياقة خلال مسيرته، عن المباراة أمام المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي.
ونشر المنتخب الإيطالي عبر حسابه بموقع «تويتر» مقطع فيديو تظهر فيه احتفالات لاعبي المنتخب بترديد الأغاني وهم يحيطون بسبينازولا على متن الطائرة التي أعادت المنتخب إلى بلاده.
وذكر سبينازولا عبر حسابه بتطبيق «انستقرام»: للأسف، نعلم جميعا كيف سارت الأمور، لكن حلمنا قائم، ولا شيء مستحيل مع هذه المجموعة الرائعة.
وأضاف «يمكنني إبلاغكم بأنني سأعود قريبا».
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