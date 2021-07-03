شكرا لقرائتكم خبر الجدعي والشريف بطلا نخبة الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعب فريق الأهلي لكرة الطاولة نايف الجدعي، بطولة النخبة لفئة الرجال، والتي اختتمت منافساتها أمس على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض، فيما حل عبدالعزيز العباد (الاتحاد) ثانيا، وجاء عزام عالم (الأهلي) بالمركز الثالث. كما حقق لاعب الأهلي خالد الشريف بطولة النخبة لكرة الطاولة لفئتي الشباب والأولمبي، وحل زميله مشاري الدوسري ثانيا بفئة الشباب، في البطولة التي اختتمت منافساتها على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.



كانت هذه تفاصيل خبر الجدعي والشريف بطلا نخبة الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.