دورة «محلل الأداء الرياضي» بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم رابطة فرق أحياء المدينة المنورة اليوم دورة بعنوان «محلل الأداء الرياضي» لمدة 3 أيام، وفق الإجراءات والاحترازات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بمقر نادي أحد. وستتناول الدورة جانبا نظريا وعمليا للتعريف ببرامج تحليل الأداء، والهدف من التحليل وأهمية تحليل الأداء والعناصر الأساسية لمحلل الأداء، والتعرف على عمل الإحصائيات وعملية التحليل عمليا، وكذلك أهمية استخدام تقنية الفيديو في التحليل، وعدم استخدام الورقة والقلم، وماذا تحلل في المباراة وإحصائية تحليل الأداء.



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