تفاصيل استثناء لاعبي الأهلي من أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، أنه حاول خلال الأيام الماضية مع ليفربول الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي، الحصول على الموافقة من أجل تواجد محمد صلاح ومصطفى محمد في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب، في تصريحات مع "قناة MBC مصر"، إن "جميع المحاولات مع ليفربول وجالاتا سراي لم يكتب لها النجاح، لتمسك الناديين بتواجد اللاعبان مع الفريقين في الفترة المقبلة"، موضحا أن النادي التركي تعاقد مع مصطفى محمد من أجل مشاركته في أوروبا فمن حقه الحفاظ على تواجده معه وكذلك ليفربول.

وأضاف أن "محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة بالتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو وأيضا مصطفى محمد لكن ما حدث كان خارج عن إرادتهما"، متابعا: "أشكر الاتحاد السعودي للموافقة على تواجد أحمد حجازي بمجرد الاتصال بهم وافقوا على الفور".

وأوضح، أنه "حصل على استثناء من اللجنة المنظمة بالموافقة على قدوم لاعبو الأهلي في موعد أقصاه 19 يوليو بدلا من 17 من الشهر الجاري كباقي اللاعبين بسبب ارتباطهم بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، أمس الجمعه، عن قائمة اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو، المزمع إقامته في شهر يوليو/تموز الحالي. وعبر صفحته الرسمية على "تويتر" أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، على أن يعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.