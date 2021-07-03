بعد خروجه من حسابات المنتخب الأوليمبي.. محمد صلاح يظهر مع ملكة جمال الهند في الجيم (صور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشرت الممثلة الهندية وملكة جمال الهند في بريطانيا عام 2012، دينا أوبال، صورا تجمعها بالنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي في الجيم.

وعلقت دينا عبر حسابها على إنستجرام على الصور، قائلة " في الجيم مع أفضل لاعب في العالم".

وكان شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي، أعلن، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الحالي فى طوكيو، دون وجود اسم محمد صلاح، بسبب رفض ليفربول مشاركته في البطولة.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

جدير بالذكر أن دينا أوبال قد فازت بمسابقة ملكة جمال الهند في بريطانيا عام 2012، وشاركت في برامج مسابقات مثل Fear Factor وKhatron ke Khiladi كما شاركت في أفلام مثل Kick عام 2014 وRace 3 عام 2018.