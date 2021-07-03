لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023

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باريس: ستستمر الشراكة الناجحة بين السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات مع مرسيدس حتى عام 2023، بعد الاعلان عن الاتفاق بين الطرفين لتجديد العقد سنتين اضافيتين السبت.

وتوج هاميلتون بستة من ألقابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل اليه عام 2013، وسيملك البريطاني بموجب العقد الجديد بالتالي ثلاث سنوات اضافية للانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الالقاب الذي يتقاسمه حاليا مع الالماني الاسطورة ميكاسل شوماخر.

وبعمر السادسة والثلاثين، يحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة العالم هذا العام، متخلفا بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

جاء الاعلان عن تجديد العقد قبل اجراء التجارب الرسمية السبت لسباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم وقالت مرسيدس في بيان "يُسعد مرسيدس أي ام جي بتروناس ان تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين اضافيتين ومتابعة شراكة هي الانجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا واحد".

وقال هاميلتون في بيان "أشعر بالاثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين اضافيتين. لقد حققنا الكثير لكن ما زال امامنا الكثير لتحقيقه على ارضية الحلبة وخارجها".

واضاف "من الصعب التفكير بأنه مضى قرابة 9 اعوام منذ بداية العمل مع هذا الفريق الرائع".

أما مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف فقال "انجازات هاميلتون في هذه الرياضة تتكلم عن نفسها. وبفضل خبرته وسرعته فهو في ذروة قوته".

وتابع "نتطلع قدما للمعركة التي نواجهها حاليا (المنافسة على اللقب العالمي مع فيرستابن) ولهذا السبب قررنا حسم التوقيع مبكرا للتركيز على المنافس على ارض الحلبة".

واوضح "قلت دائما انه لطالما يملك لويس الحافز لخوض السباقات يستطيع ان يستمر معنا الى ما شاء".

ومنذ أن التحق بحظيرة مرسيدس عام 2013، نجح هاميلتون في تخطي الذات من خلال تتويجه باللقب العالمي ست مرات في صفوف الفريق الالماني ولم يخرج منه اللقب سوى لصالح زميله الالماني نيكو روزبرغ عام 2016.

رقم قياسي

ودخل هاميلتون المولود في ستيفينيج (شمال لندن)، معترك فورمولا واحد عام 2007 في صفوف ماكلارين وتوج في صفوف الاخير في العام التالي بطلا للعالم للمرة الاولى في مسيرته عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره.

ويحمل هاميلتون الذي حظي بلقب "سير" من قبل ملكة بريطانيا، الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات فورمولا واحد (98 مرة)، وفي عدد الانطلاق من المركز الاول (100 مرة)، وفي عدد الصعود الى منصة التتويج (171 مرة).

وكان هاميلتون، البالغ 36 عاماً، يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، وكانت كل الدلائل تشير الى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين واحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (هايبريد).

ورحّب رئيس الفورمولا واحد الايطالي ستيفانو دومينيكالي بتجديد هاميلتون لعقده واصفا اياه بـ"النبأ الرائع لفورمولا واحد".

واضاف "انه نجم عالمي على أرضية الحلبة وخارجها وتأثيره الايجابي على هذه الرياضي ضخم جدا".

يبقى الآن معرفة من سيكون زميل هاميلتون الموسم المقبل في صفوف مرسيدس. يشغل هذا المركز حاليا منذ عام 2017 الفنلندي فالتيري بوتاس، لكن اداءه لم يكن مقنعا خلال السنوات الأربع، وربما يلجأ الفريق الى الاستعانة بخدمات السائق البريطاني جورج راسل الموسم المقبل.