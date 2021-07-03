شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 3 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: بيان مشترك من نادى الزمالك و"الخليج 365" يؤكد الاحترام المتبادل ومواصلة التعاون البناء بينهما، و كارتيرون يطلب خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية.

بيان مشترك من نادى الزمالك و"الخليج 365" يؤكد الاحترام المتبادل ومواصلة التعاون البناء بينهما

تقديراً من نادى الزمالك لدور الصحافة، وإيماناً من جريدة وموقع ”الخليج 365” بقيمة نادى الزمالك وجماهيره الغفيرة، فقد تواصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، لإزالة أي لبس يكون قد حدث على مدار الساعات الماضية على خلفية بعض الأخبار المنشورة، والتي تخص لاعبى الزمالك، واتفق الجانبان على عدد من الأسس التي ترسخ للتعاون البناء والمستمر بين الجانبين.

حسن الحصرى مديرا فنيا لطائرة الزمالك

اتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك مع حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، على تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى حقبة تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

كارتيرون يطلب خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض 3 أو 4 مواجهات ودية خلال معسكر الفريق المغلق المنتظر إقامته فى الإسكندرية، خلال فترة توقف مواجهات الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

الزمالك يعلن عن مزايدة على العضويات ذات الأرقام المميزة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقامة مزايدة كبيرة لمحبى وعشاق النادى، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التى تحمل أرقاماً مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادى، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادى.

الزمالك يفتح باب رد العضويات القديمة لفترة محددة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

الزمالك يحصل على إجازة 10 أيام بعد مواجهة غزل المحلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح اللاعبين راحة سلبية طويلة عقب الانتهاء من مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كارتيرون يحسم بديل إمام عاشور فى مران اليوم قبل مواجهة المحلة

يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، بديل إمام عاشور، لاعب وسط الأبيض، الذى سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تأكد غيابه عن الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.