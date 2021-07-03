شكرا لقرائتكم خبر عن انجيه الفرنسي يعلن تعاقده مع محمد على حارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى أنجيه الفرنسى عن تعاقده مع حارس الزمالك السابق لكرة اليد محمد على، لمدة موسمين قادمين، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف.

يأتى خوض على رحلة الاحتراف بالاتفاق مع مسئولي الزمالك الذين وافقوا للاعب على تحقيق حلمه، خاصة فى ظل انتهاء تعاقده مع الأبيض.

فيما أعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي، إن الزمالك اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتدا حتى يونيو 2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك، بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس، ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.

يأتى ضم هنداوى فى ظل رغبة اللجنة المؤقتة للزمالك فى تدعيم حراسة المرمى، عقب رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى فرنسا.