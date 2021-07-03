شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وسموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تكليف إبراهيم نور الدين بإدارة مباراة الأهلي وسموحة، غدا الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وعاد للقائمة أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه فيما استبعد بدر بانون للإيقاف، ويستمر غياب ناصر ماهر ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي عن قائمة الأهلي لأسباب فنية ونفس الأمر بالنسبة لوالتر بواليا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.