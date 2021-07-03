اخبار الرياضه

مران الإسماعيلي.. اجتماع بين إيهاب جلال وباهر المحمدي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع بين إيهاب جلال وباهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الإسماعيلي المران الرئيسي فى السادسة مساء اليوم على الملعب الفرعي، استمر المران لمدة ساعتين، حيث يستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي:

 

-بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة تحت قيادة علي طه.

 

-تدريبات علي الاستحواذ التحرك بدون كره.

 

-تدريبات خاصة لحسين السيد وعبد الله جمعة وعبد الرحمن مجدي.

 

-تدريبات تكتيكية هجومية يقودها إيهاب جلال.

 

-تدريبات على التنظيم الدفاعي يقودها حمد إبراهيم.

 

-تعليمات خاصة من حمد إبراهيم لعبد الله جمعة.

 

-حديث قبل المران بين إيهاب جلال وباهر المحمدى.

 

-حديث بين عماد سليمان ومحمد عادل لاعب الفريق.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا