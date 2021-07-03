مران الإسماعيلي.. اجتماع بين إيهاب جلال وباهر المحمدي

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الإسماعيلي المران الرئيسي فى السادسة مساء اليوم على الملعب الفرعي، استمر المران لمدة ساعتين، حيث يستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

محمد يوسف

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