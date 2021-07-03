شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع بين إيهاب جلال وباهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الإسماعيلي المران الرئيسي فى السادسة مساء اليوم على الملعب الفرعي، استمر المران لمدة ساعتين، حيث يستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.
أبرز لقطات المران جاءت كالتالي:
-بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة تحت قيادة علي طه.
-تدريبات علي الاستحواذ التحرك بدون كره.
-تدريبات خاصة لحسين السيد وعبد الله جمعة وعبد الرحمن مجدي.
-تدريبات تكتيكية هجومية يقودها إيهاب جلال.
-تدريبات على التنظيم الدفاعي يقودها حمد إبراهيم.
-تعليمات خاصة من حمد إبراهيم لعبد الله جمعة.
-حديث قبل المران بين إيهاب جلال وباهر المحمدى.
-حديث بين عماد سليمان ومحمد عادل لاعب الفريق.