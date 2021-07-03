شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نستطيع تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر أن سموحة يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، ولديهم القدرة على الفوز على أى فريق بالدورى، واجتمع عامر باللاعبين مساء اليوم عقب التدريب الأخير وطالبهم بالتركيز امام النادى الأهلى.

وقال عامر: "نعلم أننا سنواجه بطل القرن وبطل أفريقيا، ولكننا قادرون على تحقيق الفوز للمرة الثانية، فقد فزنا على الأهلي فى الدور الأول بالقاضية ممكن، عن طريق هداف الفريق حسام حسن الذى رحل إلى أهلي طرابلس".

وأضاف عامر: "الملعب به 11 لاعبا بالزى الأحمر و11 لاعبا بالزى الأزرق، ونحن قادرون على تخطى عقبة الأهلي"، وضرب المثل بمباراة بيراميدز والتى نجح سموحة فى الفوز بثلاثية نظيفة، وقال: "على الرغم من أن بيراميدز تكلفته تتخطى المليار جنيه إلا أننا أثبتنا أننا الأقوى".

وطالب عامر اللاعبين بالعودة إلى الأداء الجماعى والابتعاد عن الفرديه وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز، وعقد عامر جلسات فردية مع عدد من اللاعبين، ومنهم الهانى سليمان ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر، والذى أكد عامر أنه تعرض للظلم بالاستبعاد من صفوف المنتخب الأوليمبى.