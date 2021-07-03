شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 3 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها عودة أيمن أشرف واستبعاد بانون من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة، ومحمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو.

عودة أيمن أشرف واستبعاد بانون من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن محمد الشناوى وزملاؤه فى الأهلى "صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر" مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى فى مباراته الأولى أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو المحدد لها 22 يوليو الجارى.

موسيمانى يفاضل بين ربيعة وياسر لخلافة بانون فى دفاع الأهلى أمام سموحة

يفاضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر لخلافة المغربى بدر بانون الموقوف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من انطلاقات ثنائى سموحة قبل موقعة الإسكندرية

وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحذيراً لدفاع فريقه من خطورة الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى، لاعبى سموحة، قبل مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية في الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى أهمية التركيز للحد من انطلاقات هذا الثنائى الذى سجل معظم أهداف سموحة هذا الموسم، مؤكداً أن المنافس قوى ويقدم كرة جماعية وسريعة.

ممر شرفى من البنك الأهلي للفريق الأحمر حال التتويج بدورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو نادى البنك الأهلى عمل ممر شرفى حال تتويج فريق الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى سيجمعهما 22 يوليو المقبل .

موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن تطورات إصابة وليد سليمان

استفسر بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، من طبيب الأهلى الدكتور أحمد أبوعبلة خلال الساعات الماضية عن موقف اللاعبين المُصابين وآخرهم وليد سليمان الذى تعرض لإصابة مؤخراً ستُبعده عدة أسابيع عن الملاعب.

الأهلي يؤجل جلسة حسم الملفات المهمة مع موسيماني بسبب نهائي أفريقيا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تأجيل موعد جلسة حسم الملفات المهمة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لحين انتهاء الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.