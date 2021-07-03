شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء، ورمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى.

الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء

رمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى

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