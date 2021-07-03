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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 3 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء، ورمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى.

الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء

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رمضان صبحي "الكابتن الثانى" للمنتخب الأولمبى بعد أحمد حجازى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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