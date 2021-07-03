شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي لاعب الشهر فى الزمالك.. وشيكابالا يسلمه الجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت جماهير نادي الزمالك الظهير الأيسر محمد عبد الشافي "لاعب الشهر" فى الفريق الأبيض بعد المستوى المميز الذى قدمه عبد الشافي مع الزمالك في المباريات الأخيرة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختيار عبد الشافي لاعب الشهر في الفريق الأبيض، وسلم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق عبد الشافي الجائزة.



محمد عبد الشافي

من ناحية أخرى، وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادي.



شيفو



عبد الشافي



محمد عبد الشافي

وأقام زيزو مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادي، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع بين اللاعبين.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء مران الغد، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

و خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بملعب النادي، وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

كما خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.