شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة الشناوي بسيطة وجاهز لمباراة سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، أن الإصابة التى تعرض لها محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر بسيطة ولا تدعو للقلق، مؤكدا أن اللاعب سافر مع الفريق الأحمر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعداداً لمواجهة سموحة غدا، الأحد، فى الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وأضاف شوقى، أن الشناوى سيكون جاهزا لحراسة عرين الأهلى غدا فى مباراة سموحة بشكل طبيعي، لاسيما أن الفحوصات الطبية التى خضع لها قائد الأهلى أثبتت صلامته من الإصابة.

وتعرض محمد الشناوى للإصابة خلال مران فريقه الأخير استعدادا لمواجهة سموحة غدا الأحد بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري.

ولم يستكمل الشناوى المران بعدما أصيب فى كرة مشتركة بالمران الأخير اليوم وغادر الملعب لإجراء أشعة لتحديد موقفه برفقة طبيب الفريق الأحمر.

وتحسم نتيجة الأشعة التى سيخضع لها الشناوى موقفه من حراسة عرين الأهلى فى مباراة سموحة.

ورغم إصابة الشناوى إلا أنه تواجد على رأس قائمة الأهلى التى ستسافر اإلى الإسكندرية لمواجهة سموحة غدا.