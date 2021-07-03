مصطفى فتحي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

واختار سامي قائمة مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، شريف رضا، محمود عزت، أحمد الطاهر، محمد عبدالعظيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد حمدي، محمد محسن، محمود حليمو، مصطفى فتحي، رفيق كابو، عبدالكبير الوادي، محمد رزق، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد نادي، ديريك نسيبامبي، عرفة السيد.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة بعد تعثره في المباراة الماضية أمام بيراميدز التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث فقد نقطتين ثمينتين في الوقت القاتل.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 42 نقطة وله سبع مباريات مؤجلة، ويأتي خلفه سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.