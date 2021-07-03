بالفيديو.. حسام حسن يسجل ثالث أهدافه مع أهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد المحترف المصري حسام حسن فريقه أهلي طرابلس للفوز على فريق المدينة بهدف نظيف مساء اليوم السبت بالأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري الليبي.

ويدين أهلي طرابلس بالفضل في الفوز كالعادة إلى حسام حسن الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية قوية قبل أن يحتفل بخلع قميصه.

وبات هذا الهدف الثالث لصاحب الـ27 عاما في رابع مباراة يلعبها بقميص أهلي طرابلس بعد زيارة شباك فريقي أبو سليم والشط بالجولتين الـ13 والـ14.

وكان نادي سموحة أعلن في شهر إبريل الماضي إعارة لاعبي فريقه حسام حسن ومحمد الترهوني لصفوف أهلي طرابلس.

يُذكر أن المدير الفني المصري طلعت يوسف هو من يقود فريق أهلي طرابس خلال الموسم الجاري.

لمشاهدة الهدف.. اضغط هنا