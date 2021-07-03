بالفيديو.. إعصار كين ينفجر مبكرا أمام أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح هاري كين التسجيل لمنتخب بلاده الإنجليزي في مواجهة نظيره الأوكراني المقامة حاليا على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما بدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

واحتاج كين أربع دقائق فقط لزيارة شباك أوكرانيا، بعدما استغل تمريرة رائعة من رحيم ستيرلنج ليضع الكرة في المرمى.

وجاء الهدف بعد مرور 213 ثانية ليدون ثاني أسرع أهداف المنتخب الإنجليزي في بطولة اليورو بعد هدف مايكل أوين ضد البرتغال، الذي جاء في نسخة 2004 بعد مرور 144 ثانية من اللقاء.

وبات هذا الهدف الثاني لمهاجم توتنهام في اليورو بالمباراة الثانية على التوالي بعد إحراز هدف في شباك ألمانيا باللقاء الماضي في دور الـ16.

وأصبح هاري كين أول لاعب من منتخب إنجلترا يسجل في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية في البطولات الأوروبية.

ورفع صاحب الـ27 عاما رصيده إلى 36 هدفًا مع منتخب الأسود الثلاثة في 59 مباراة دولية.

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