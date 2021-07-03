رئيس فاركو: نسعى للاستفادة من داني ألفيس.. وتعاملنا مع ميسي في هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، أن صعود ناديه إلى دوري we المصري يعتبر إنجازا كبيرا طال انتظارة لسنوات عديدة وتحقق مؤخرا.

وأضاف حلمي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن"، أن البعض تحدث بشأن تعاقد نادي فاركو مع ليونيل ميسي، ولكن الحقيقة أن التعامل كان بسبب مساهمة اللاعب في علاج إصابات فيروس سي".

وأوضح، أنه سيحاول التعاقد مع البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، والذي يلعب حاليا في ساوباولو البرازيلي، مؤكدًا أنه يسعى للاستفادة من خبراتة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تحدث قبل سنوات مع ألفيس حيث أكد له بأن بعض من أحلامه كان اللعب في ساوباولو منذ أن كان عمرة 8 سنوات وحققة وهو لديه 38 سنة، لافتا أنه إنسان طموح وسيسعى للتعاقد معه.

وأكد أن فريق فاركو بدأ من دوري الشركات ثم القسم الرابع والثالث والثاني وتواجد كثيرا في دوري الدرجة الثانية وصعد بعد عناء شديد.

وأتم:" أندية الشركات لن تضر الدوري المصري لأن هذا هو الأمر الواقع ويجب التعايش معه، فالبداية كانت بفريق المقاولون العرب ثم أندية الجيش والشرطة وإنبي وسيراميكا وكوكاكولا حاليا، وأرى أن تواجد هذه الفريق مفيد لصناعة الكرة المصرية".