جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إنبي المقبلة في إطار منافسات الجولة ٢٨ بدوري we المصري.

وشهدت قائمة فريق بيراميدز التي تستعد لمواجهة إنبي غياب الثنائي رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف.

وتعرض نبيل عماد دونجا للطرد في مواجهة الأهلي الماضية، والتي استطاع خلالها فريق بيراميدز من انتزاع التعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.