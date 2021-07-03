مباشر اليورو.. أوكرانيا 0-4 إنجلترا.. هندرسون يشارك في المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز المنتخب الإنجليزي البطاقة الأخيرة لدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" بفوز كاسح على منافسه الأوكراني بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي يوم الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي، حيث واصل المنتخب الدنماركي مشواره بالفوز على منتخب التشيك بنتيجة (2-1).

وكان المنتخب الإنجليزي صعد لدور الثمانية عقب الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، في المقابل تأهل المنتخب الأوكراني بالفوز على السويد بهدفين مقابل هدف.

أهداف المباراة جاءت عن طريق هاري كين هدفين في الدقيقة (4) و(59)، كما سجل هاري ماجواير هدفًا في الدقيقة (47) وأخيرًا جوردان هندرسون في الدقيقة (63).

تفاصيل المباراة:

منتخب إنجلترا لم ينتظر كثيرًا حيث مرر رحيم ستيرلينج كرة رائعة لصالح هاري كين الذي انفرد بالمرمى ليسجل في الدقيقة الرابعة ويضع منتخب "الأسود الثلاثة" في التقدم بنتيجة (1-0).

وكاد رومان ياريمتشوك مهاجم منتخب أوكرانيا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 17 بعد انفراده بمرمى إنجلترا إلا أن بيكفورد يتألق ويبعد الكرة لركنية لتظل النتيجة تقدم الإنجليز بهدف دون رد.

منتخب إنجلترا في الشوط الثاني وجه ضربة ثانية سريعة منذ البداية وتحديدًا في الدقيقة 47 من رأسية رائعة عن طريق هاري ماجوير بعد عرضية متقنة من لوك شاو لتصبح النتيجة (2-0).

أهداف إنجلترا مستمرة وهذه المرة عن طريق هاري كين مرة أخرى برأسية في الدقيقة 59 عن طريق عرضية من لوك شاو ليعزز مهاجم الأسود الثلاثة النتيجة وتصبح (3-0).

هدف هاري كين هو الهدف الثالث له في البطولة والثاني له في المباراة ضد أوكرانيا.

هاري كين ومن تسديدة رائعة كاد أن يسجل أجمل أهداف البطولة في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس أوكرانيا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

بعدها لم ينتظر البديل جوردان هندرسون كثيرًا ليسجل هدف الإنجليز الرابع في المباراة بالدقيقة 63 بكرة رأسية رائعة حيث قام ماسون ماونت بعرضية متقنة لتصبح النتيجة (4-0).

تشكيل أوكرانيا: جورجي بوشكان - إيليا زبارني - سيرجي كريفتسوف - ميكولا ماتفيينكو - أولكسندر كارافاييف - سيرهي سيدورشوك- ميكولا شابارينكو - أوليكساندر زينشينكو - أندريه يارمولنكو - يوفين ماكارينكو - رومان ياريمتشوك.

تشكيل إنجلترا: جوردن بيكفورد - كيلي ووكر - جون ستونز - هاري ماجوير - لووك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - جادون سانشو - ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج - هاري كين.