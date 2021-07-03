مصدر يكشف لمصراوي الموقف النهائي للشناوي من مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أصبح محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، جاهزًا للتواجد في مباراة سموحة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من دوري we المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن الأشعة التي خضع لها الشناوي أثبتت سلامته وأن الإصابة عبارة عن كدمة خفيفة فقط.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن الشناوي جاهز للمشاركة في مباراة سموحة، حيث سيكون أمر الدفع به متوقف على رؤية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وكان الشناوي خضع لأشعة وفحص طبي بعد إصابته في مران الفريق اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، أن الشناوي تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة في المران، الأمر الذي جعله يغادر النادي برفقة طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لإجراء أشعة لتحديد موقفه.

وأشار المصدر، إلى أن نتيجة الأشعة سوف تحسم موقفه من مباراة سموحة والمقرر لها مساء غدٍ الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

وكان بيتسو موسيماني أعلن قائمة الفريق والتي تستعد لخوض مباراة سموحة، حيث شهد ظهور اسم محمد الشناوي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد خوض 20 مباراة، في المقابل يأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.