نتيجة مباراة انجلترا واوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020.. كين يباغت شيفشينكو مبكرًا

تعرف على نتيجة مباراة انجلترا واوكرانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة انجلترا واوكرانيا على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما في ايطاليا، بحضور الجماهير، وانطلقت صافرة البداية من الحكم الألماني “فيليكس بريتش”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

دخل منتخب انجلترا المباراة بالتشكيلة التالية: جوردان بيكفورد – لوك شو – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – جادون سانشو – ماسون ماونت – رحيم ستيرلينج – هاري كين.

بينما بدأ “أندريه شيفشينكو” المواجهة بالتشكيل الآتي: جورجيو بوشكان – إليا زابارنيي – سيرجي كريفستوف – مايكولا ماتفيينكو – ألكسندر كارافييف – فيتالي ميكولينكو – سيرجي سيورتشوك – ألكسندر زينتشينكو – مايكولا شابارينكو – رومان ياريمتشوك – آندري يارمولينكو.

وباغت هاري كين منتخب اوكرانيا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى تمريرة مثالية من رحيم ستيرلينج بعد مجهود فردي رائع.

واستلم ستيرلينج تمريرة ماجواير على خط الجهة اليسرى وتقدم بها في عمق الملعب قبل أن يرواغ لاعب اوكرانيا ويمرر كرة بينية رائعة إلى كين الذي سددها مباشرة نحو المرمى لتتجاوز الحارس بوشكان وتستقر في الشباك.