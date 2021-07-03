شاهد فيديو اهداف مباراة الدنمارك والتشيك في يورو 2020..ثنائية تُنهي أحلام رفاق شيك

شاهد فيديو اهداف مباراة مباراة الدنمارك والتشيك التي انتهت بفوز الأولاد الحمر، الدنمارك، بهدفين دون رد، لينجحوا في الترشح إلى نصف نهائي يورو 2020 في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1992.

وتأهل منتخب الدنمارك بفضل فوزه على نظيره التشيكي 2-1 في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

سجل ثنائية الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف تشيكيا (49)، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).

وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انجلترا وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد اسبانيا وإيطاليا.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبان في البطولة القارية، حيث تشير الأرقام إلى تفوق المنتخب التشيكي الفائز مرتين في دور المجموعات عام 2000 بنتيجة 2-صفر وفي ربع نهائي نسخة عام 2004 بنتيجة 3-صفر بفضل يان كولر وثنائية ميلان باروش.

سريعاً، افتتحت الدنمارك التسجيل من أول فرصة سنحت لها. فبعد ركنية نفذها مدافع أودينيزي الإيطالي ينس ستروغر لارسن ارتقى لها ديلايني وحولها رأسية في الشباك عجز الحارس توماش فاتسليك عن صدها (5).

وهو الهدف السادس في مسيرة لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بقميص منتخب بلاده، والـ 24 الذي يسجل في النهائيات الحالية من ضربة رأسية، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة القارية.

وضاعف المنتخب الدنماركي النتيجة بعد هجمة سريعة على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية بالجهة الخارجية لقدم مدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم مايلي مرت من أمام رأس مارتن برايثويت، لتجد زميله دولبيرغ المندفع من الخلف أودعها بقدمه في الشباك (42)، مسجلاً هدفه الثالث في البطولة والعاشر الدولي في مسيرته.

أجرى المدرب التشيكي تبديلين بين الشوطين، فادخل ميكايل كرمينتشيك وياكوب يانكتو بدلا من لوكاش ماسوبوست وتوماش هوليش لتنشيط فريقه، ما انعكس إيجاباً مع تمريرة من فلاديمير كوفال داخل المنطقة تابعها المهاجم شيك في الشباك بالرغم من مضايقة يانيك فيسترغارد (49).

ونقل بث مباشر مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما نقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

وصعد منتخب الدنمارك الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره الويلزي في دور الـ16، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام في هولندا.

في المقابل، تأهل منتخب التشيك بعد فوزه على هولندا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر يوم الأحد الماضي.

ودخل منتخب التشيك المباراة دون أي غيابات تذكر، حيث استعاد لاعب الوسط فلاديمير داريدا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، كما عاد المدافع يان بوريل من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

شاهد فيديو اهداف مباراة الدنمارك والتشيك اليوم