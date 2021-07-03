الدنمارك تبلغ نصف نهائي يورو 2020..وشيك يكتفي بمشاركة رونالدو!

تعرف على نتيجة مباراة مباراة الدنمارك والتشيك ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021 بربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري، وذلك بفضل فوزه على نظيره التشيكي 2-1 في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

سجل هدفي الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف تشيكيا (49)، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).

وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انكلترا وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد اسبانيا وإيطاليا.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبان في البطولة القارية، حيث تشير الأرقام إلى تفوق المنتخب التشيكي الفائز مرتين في دور المجموعات عام 2000 بنتيجة 2-صفر وفي ربع نهائي نسخة عام 2004 بنتيجة 3-صفر بفضل يان كولر وثنائية ميلان باروش.

دفع مدرب تشيكيا ياروسلاف شيلهافي بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت على هولندا المنقوصة عددياً بهدفين نظيفين في ثمن النهائي، باستثناء يان بوريل الذي حلّ بدلاً من بافل كاديرابيك في الجهة اليسرى للدفاع.

ولم يشذ مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند عن نظيره، معتمداً على التشكيلة ذاتها التي فازت على ويلز 4-صفر في ثمن النهائي.

سريعاً، افتتحت الدنمارك التسجيل من أول فرصة سنحت لها. فبعد ركنية نفذها مدافع أودينيزي الإيطالي ينس ستروغر لارسن ارتقى لها ديلايني وحولها رأسية في الشباك عجز الحارس توماش فاتسليك عن صدها (5).

وهو الهدف السادس في مسيرة لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بقميص منتخب بلاده، والـ 24 الذي يسجل في النهائيات الحالية من ضربة رأسية، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة القارية.

وتألق الثنائي مجدداً، فمرر لارسن على الرواق الأيمن عرضية داخل المنطقة تابعها ديلايني مرت بجانب القائم (17).

وضاعف المنتخب الدنماركي النتيجة بعد هجمة سريعة على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية بالجهة الخارجية لقدم مدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم مايلي مرت من أمام رأس مارتن برايثويت، لتجد زميله دولبيرغ المندفع من الخلف أودعها بقدمه في الشباك (42)، مسجلاً هدفه الثالث في البطولة والعاشر الدولي في مسيرته.

وهو الهدف الحادي عشر للمنتخب الدنماركي في البطولة الحالية، ليحقق أفضل سجل هجومي له في بطولة كبرى بفارق هدف عما حققه في منذ مونديال المكسيك 1986 (10 أهداف).

شيك يعادل رونالدو

أجرى المدرب التشيكي تبديلين بين الشوطين، فادخل ميكايل كرمينتشيك وياكوب يانكتو بدلا من لوكاش ماسوبوست وتوماش هوليش لتنشيط فريقه، ما انعكس إيجاباً مع تمريرة من فلاديمير كوفال داخل المنطقة تابعها المهاجم شيك في الشباك بالرغم من مضايقة يانيك فيسترغارد (49).

وصعد شيك إلى صدارة هدافي “يورو 2020” برصيد 5 هداف متساوياً مع رونالدو، كما حقق هدفه السادس عشر بقميص منتخب التشيك.

وعادل شيك أيضاً بهدفه الخامس رقم مواطنه ميلان باروش المتوج هدافاً لـ يورو 2004 بالرصيد ذاته، كما بات تاسع لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر في بطولة قارية واحدة، قبل ان يخرج في الدقيقة 79 ويحل ماتيي فيدرا بدلاً منه.

ووقف الحارس كاسبر شمايكل سداً منيعا امام هجمات تشيكيا وتصدى لتمريرة عرضية كاد أن يصل إليها برأسه لاعب وسط وست هام الانكليزي توماس سوتشيك (74)، ليعود الدنماركي مايلي ويهدر فرصة محققة بعد مجهود فردي وتوغل في المنطقة أنهاهما بكرة صدها الحارس فاتسليك (82)، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

ونقل بث مباشر مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما نقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

وصعد منتخب الدنمارك الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره الويلزي في دور الـ16، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام في هولندا.

في المقابل، تأهل منتخب التشيك بعد فوزه على هولندا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر يوم الأحد الماضي.

ودخل منتخب التشيك المباراة دون أي غيابات تذكر، حيث استعاد لاعب الوسط فلاديمير داريدا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، كما عاد المدافع يان بوريل من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تاريخ مواجهات الدنمارك والتشيك

تعد مباراة اليوم بين الدنمارك والتشيك هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في بطولة اليورو، حيث تقابلا للمرة الأولى في دور المجموعات بنسخة عام 2000، وفاز الجيش الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما “فلاديمير سميتشر”.

وفي يورو 2004 تقابل المنتخبان من جديد ولكن في دور ربع النهائي وفازت التشيك أيضًا بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها العملاق “يان كولر” بهدف واحد، وثنائية من المهاجم الفتاك “ميلان باروش”.

وتواجه الدنمارك والتشيك 4 مرات في تصفيات كأس العالم، انتصر الديناميت في مناسبتين، وسيطر التعادل على مباراتين، كما لعب المنتخبان 4 مباريات ودية انتهت جميعها بالتعادل.