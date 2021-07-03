عاجل | تشكيلة انجلترا الاساسية امام اوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية للمباراة المرتقبة امام اوكرانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

يدخل منتخب انجلترا موقعة اوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، دون أي غيابات في صفوفه، وشهدت التشكيلة الاساسية تواجد جادون سانشو لأول مرة بعدما شارك كبديل في مباراة واحدة فقط.

ولعب سانشو 7 دقائق في مباراة منتخب التشيك بالجولة الثالثة في دور المجموعات، بعدما استبعد من مباراة كرواتيا، وتواجد على دكة البدلاء في لقاء اسكتلندا، وألمانيا.

وقرر ساوثجيت تغيير الرسم التكتيكي لـ تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية، حيث سيلعب بأربعة لاعبين في خط الدفاع، بعدما واجه ألمانيا بـ3 في قلب الدفاع.

وسيشغل كايل ووكر الجهة اليمنى، بينما سيلعب لوك شو على اليسار، وواصل ساوثجيت اعتماده على ثنائي خط الوسط المتألق، ديكلان رايس وكالفين فيليبس في تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية.

تشكيلة انجلترا الاساسية امام اوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020

جوردان بيكفورد

لوك شو – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر

كالفين فيليبس – ديكلان رايس

جادون سانشو – ماسون ماونت – رحيم ستيرلينج

هاري كين

تشكيلة منتخب اوكرانيا الاساسية

جورجيو بوشكان

إليا زابارنيي – سيرجي كريفستوف – مايكولا ماتفيينكو

ألكسندر كارافييف – فيتالي ميكولينكو – سيرجي سيورتشوك – ألكسندر زينتشينكو

مايكولا شابارينكو

رومان ياريمتشوك – آندري يارمولينكو.