يورو 2020: الدنمارك تتخّطى عقبة جمهورية التشيك وتبلغ نصف النهائي

بلغ المنتخب الدنماركي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه اليوم السبت على نظيره التشيكي بهدفين لواحد في إطار ربع نهائي البطولة القارية على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.



ووقّع هدفي الدنمارك كل من توماس ديلاني (5) وكاسبر دولبيرغ (42) في حين سجّل هدف جمهورية التشيك الوحيد باتريك تشيك (49).



وستلاقي الدنمارك في نصف النهائي الفائز من مواجهة أوكرانيا وإنكلترا التي تجرى لاحقاً.



يذكر أنّ باتريك تشيك بصم على خامس أهدافه في "يورو 2020" ليصبح هدافاً للمسابقة بالاشتراك مع نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.