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لاعبو الزمالك يلبون دعوة زيزو على مأدبة الغداء

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادي.

وأقام زيزو مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادي، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع بين اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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