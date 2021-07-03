شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حمزة المثلوثي يخطف الأنظار في غرفة خلع ملابس الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة المثلوثي، لاعب نادي الزمالك، على اصطحاب ابنه إلى مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادا لمباراة غزل المحلة، ونشر المثلوثي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورا لابنه جمعته بنجوم الزمالك داخل غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض.



نجل حمزة المثلوثي



نجل حمزة المثلوثي



نجل حمزة المثلوثي

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض 3 أو 4 مواجهات ودية خلال معسكر الفريق المغلق المنتظر إقامته فى الإسكندرية، خلال فترة توقف مواجهات الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى؛ بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وشدد كارتيرون على ضرورة الاستعانة ببعض المواجهات الودية القوية خلال المعسكر المغلق الذى من المنتظر إقامته بعد يوم 16 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وتحدث المدير الفنى للزمالك مع الجهاز الإدارى حول ضرورة توفير مواجهات ودية قوية، من أجل تعويض فترة الراحة الطولية التى سيحصل عليها اللاعبين لمدة 10 أيام، عقب مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على لاعبى الفريق بضرورة تحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاث نقاط؛ لمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام، خاصة أن الزمالك لن يخوض أى مباراة رسمية طوال تلك الفترة بسبب التوقف الدولى.

فى سياق آخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى؛ بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي، فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد، وفقا لشروط حددها النادى ولفترة معينة.