ناصر ماهر يعلن استعداده لأولمبياد طوكيو بقناع "لاكاسا دي بابل"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، استعداده للمشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المرتقبة، بصورة له خلال تواجده في معسكر الفراعنة بكأس أمم أفريقيا للشباب التي تُوجت بها مصر في عام 2019، مرتديا قناع المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابل"، وعلق ناصر على الصورة قائلاً: "جاهزون".



ناصر ماهر



ناصر ماهر

كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قد أعلن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي، هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو، فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.