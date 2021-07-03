شكرا لقرائتكم خبر عن بينافنتي ينتظم في تدريبات بيراميدز بعد انتهاء إعارته بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد اللاعب البيروفي كريستيان بينافنتي للمشاركة في تدريبات نادي بيراميدز، بعد انتهاء إعارته مؤخرا في صفوف نادي شارلرواه الفرنسي لمدة موسم، حيث لا يزال اللاعب على ذمة بيراميدز.

وتواجد المهاجم البيروفي المولود في إسبانيا والذي يبلغ من العمر 27 عاما، معارا في صفوف نادي شارلرواه الفرنسي لمدة موسم، حيث انتهت إعارته مؤخرا.

وتقرر أن ينتظم اللاعب البيروفي في تدريبات بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيزه مع الجهاز الفني بدنيا وفنيا، استعدادا للموسم الجديد ودراسة إمكانية قيده في القائمة والتواجد مع الفريق.



بينيفيتي



بينيفيتي

ووافق نادى بيراميدز على استضافة ملعبه "استاد 30 يونيو" الدفاع الجوى مباراة نهائى بطولة كأس العرب للشباب والتى تقام حاليا بمصر من تنظيم الاتحاد العربى لكرة القدم، والاتحاد المصرى.

وسبق لنادى بيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لأربع مباريات فى إطار دور المجموعات؛ بسبب أزمة واجهت اللجنة المنظمة فى أحد الملاعب المستضيفة للبطولة من منطلق حرص النادى على إنجاح البطولة ومعاونة الاتحادين العربى والمصري.

وأخطر ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بموافقة النادى لاستضافة استاد الدفاع الجوى لمباراة نهائى البطولة المقرر له يوم 6 يوليو الجاري.