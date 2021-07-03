شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يشارك فى مران الزمالك كاملا استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران الفريق الجماعى كاملا مساء اليوم، السبت، بملعب النادي، بشكل طبيعي.

وكان الجهازان الفنى والطبى بالزمالك قد قررا اكتفاء حازم إمام بخوض جزء خفيف من مران أمس الجمعة، على أن يستمر فى أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام أمس فى الجزء الأول من التدريبات بخوض تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفنى والطبى للفريق، أن يواصل اللاعب برنامجه التأهيلى للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلى فى السمانة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز فى منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبى الوسط.

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى.. حيث يتبادلان حراسة المرمى فى حالة إحراز أى هدف فى المرمى، وفى المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل.

كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثمانى مجموعات.. حيث تتواجه كل مجموعتين فى مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

كما استغل البرازيلى أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق، لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق.. حيث ظهر تحد خاص بين الثنائى تألق فيه عواد فى فترات وبن شرقى فى فترات أخرى، بينما سيطر شيكابالا على فترات أخرى.