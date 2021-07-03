شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بكرى وغياب رمضان صبحي ودونجا عن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التى تخوض مباراة إنبي فى الدوري الممتاز. ويحل إنبى ضيفا على بيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة انبي لجهود الثنائي رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف.